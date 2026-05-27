27 мая, 03:29

Ракетная атака отражена над Таганрогом

ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область утром 27 мая. Одну из ракет уничтожили над городом Таганрог. В результате воздушной атаки зафиксировали повреждения на земле. Обломки упали на машины, после чего начался пожар. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского», — написал губернатор в Telegram-канале.

В региональном правительстве добавили, что сейчас уточняют информацию о возможных пострадавших.

Движение по Крымскому мосту временно остановлено

Ночью 27 мая Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности полётов на фоне угрозы атак. Воздушные гавани закрыли после двух часов ночи.

Лия Мурадьян
