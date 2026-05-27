Движение по Крымскому мосту временно остановлено

Оперативный канал инфоцентра сообщил о временной остановке движения по Крымскому мосту. Информация о перекрытии поступила в 4:48 по московскому времени 27 мая.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении в телеграм-канале.

О сроках возобновления движения пока не сообщается.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 27 мая силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников на Севастополь. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что сбито 14 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты.