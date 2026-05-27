Над Севастополем сбили уже семь украинских БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ночь на 27 мая сообщил об очередной атаке украинских беспилотников на город. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать налёт.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 7 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал глава региона.

Развожаев призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.

«Следите за официальными сообщениями об отбое воздушной тревоги», — добавил губернатор.

Ранее Life.ru писал, что за день российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа. Цели ликвидированы над территориями Белгородской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.