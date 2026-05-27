26 мая, 21:32

Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками в ночь с 26 на 27 мая. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над городом уже сбили четыре украинских БПЛА. Военные отражают атаку. Работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Уже сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал губернатор в Telegram-канале.

Власти просят население сохранять спокойствие. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах.

Накануне днём 26 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа. Цели ликвидированы над двумя регионами. Также дроны сбили над акваторией Азовского моря. Оперативные службы отработали слаженно.

Лия Мурадьян
