Над Севастополем сбили четыре украинских беспилотника

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками в ночь с 26 на 27 мая. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что над городом уже сбили четыре украинских БПЛА. Военные отражают атаку. Работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

«Уже сбито 4 БПЛА в районе Северной стороны и Севастопольской бухты», — написал губернатор в Telegram-канале.

Власти просят население сохранять спокойствие. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах.

Накануне днём 26 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа. Цели ликвидированы над двумя регионами. Также дроны сбили над акваторией Азовского моря. Оперативные службы отработали слаженно.