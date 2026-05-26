Системы ПВО за день сбили шесть БПЛА над регионами России и Азовским морем

«Перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской области, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что минобороны России сообщили, что за минувшую ночь — с 20:00 25 мая до 07:00 26 мая — российские средства ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.