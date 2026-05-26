Силы ПВО за ночь сбили 59 украинских БПЛА над шестью регионами
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников самолётного типа. Атака продолжалась с 20:00 25 мая до 07:00 26 мая, сообщили в Минобороны России.
Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.
Ранее Life.ru писал, что в Рязани два подъезда многоквартирного дома, пострадавшего при атаке украинского беспилотника 15 мая, подлежат полному демонтажу. По данным губернатора Павла Малкова, повреждены несущие конструкции.
