Аэропорты Калуги, Пскова и Нижнего Новгорода заработали штатно

Росавиация сообщила о возобновлении штатной работы аэропортов Калуги, Пскова и Нижнего Новгорода. Временные ограничения, введённые для обеспечения безопасности полётов, полностью сняты.

«Аэропорт Калуга (Грабцево), Псков, Нижний Новгород (Чкалов). Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении ведомства.

Аэропорт Калуги закрыли в 22:27 25 мая, аэропорт Нижнего Новгорода – в 23:53 25 мая, аэропорт Пскова – в 00:23 26 мая. Все три авиагавани успешно вернулись к работе после паузы.

Ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области отражена атака нескольких летательных аппаратов. Губернатор Александр Дрозденко предупредил жителей о работе сил ПВО и добавил, что режим опасности атаки отменён.