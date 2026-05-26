Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 мая, 02:25

Малков: Два подъезда повреждённого ВСУ дома в Рязани подлежат разбору

Павел Малков. Обложка © ТАСС / Павел Селезнёв

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о результатах строительной экспертизы многоквартирного дома, пострадавшего при атаке украинского беспилотника 15 мая. Выводы специалистов неутешительны: два подъезда здания подлежат полному демонтажу.

«Второй дом, к сожалению, хотя внешне выглядит, может быть, даже более целым, но пострадал сильнее. Пострадали несущие конструкции. На этой неделе была завершена строительная экспертиза. К сожалению, два подъезда этого дома подлежат полному разбору – это около 70 квартир и нежилые помещения», – рассказал губернатор ТАСС.

Ещё один многоквартирный дом также получил повреждения – там осыпался фасад пяти этажей. Однако восстановление идёт быстрыми темпами.

«Работы по восстановлению идут уже полным ходом. Я думаю, не больше десяти дней, максимум двух недель, все работы там уже завершим», – добавил Малков.

Число жертв атаки ВСУ на Рязань 15 мая увеличилось до пяти

Ранее Life.ru писал, что власти региона уже объявили о выплатах пострадавшим и семьям погибших. Родственники жертв получат по 1,5 миллиона рублей. Раненым компенсируют от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. За утраченное имущество предусмотрены выплаты до 150 тысяч рублей.

