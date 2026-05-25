Число жертв атаки ВСУ на Рязань 15 мая увеличилось до пяти

Число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Рязань 15 мая увеличилось до пяти, заявили в обласном Минздраве.

«Вчера в больнице скончалась женщина, пострадавшая в результате атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ атаковали Рязань беспилотниками около двух часов ночи 15 мая. Обломки одного из дронов упали на многоэтажку, начался пожар. СК возбудил уголовное дело о теракте.