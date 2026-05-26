Силы ПВО сбили воздушные цели на подлёте к границам Ленобласти

В Ленинградской области отменён режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что все обнаруженные цели были поражены на подлёте к границам региона.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вчера враг также пытался атаковать регионы России. Дежурные расчёты российской противовоздушной обороны в понедельник сбили 14 украинских беспилотников. Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.