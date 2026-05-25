Системы ПВО за день сбили 14 БПЛА над Белгородской, Курской и Брянской областями
Дежурные расчёты российской противовоздушной обороны в понедельник сбили 14 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В период с 8:00 до 20:00 средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
За последние семь дней российские расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 3897 беспилотников ВСУ в воздушном пространстве РФ. Пик перехватов пришёлся на 20 и 23 мая, когда над территорией было уничтожено 780 и 800 летательных аппаратов соответственно.
