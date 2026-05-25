Российская сторона располагает точными сведениями о количестве ракет у Вооружённых сил Украины, а также об объёмах боеприпасов к системам ПВО, поставляемых Западом. Сейчас наблюдается серьёзная нехватка ракет для противовоздушной обороны Незалежной, заявил спикер ВСУ Юрий Игнат в ответ на вопрос о провале ПВО во время отражения ударов возмездия за Старобельск.

«Россия прекрасно знает, сколько у нас ракет. Может, не точно по регионам, но по количеству, которое поставляет Запад, поверьте, россияне хорошо проинформированы», — сказал Игнат.