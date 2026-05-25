«Россия прекрасно знает»: ВСУ признали острый дефицит ракет после провала ПВО Украины
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российская сторона располагает точными сведениями о количестве ракет у Вооружённых сил Украины, а также об объёмах боеприпасов к системам ПВО, поставляемых Западом. Сейчас наблюдается серьёзная нехватка ракет для противовоздушной обороны Незалежной, заявил спикер ВСУ Юрий Игнат в ответ на вопрос о провале ПВО во время отражения ударов возмездия за Старобельск.
«Россия прекрасно знает, сколько у нас ракет. Может, не точно по регионам, но по количеству, которое поставляет Запад, поверьте, россияне хорошо проинформированы», — сказал Игнат.
Ранее сегодня Россия объявила о начале нанесения «последовательных ударов» по Киеву. В МИД РФ предупредили иностранных граждан о необходимости как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевского режима. В ночь на 25 мая Украина уже получила шквал возмездия за Старобельск, но это оказалось только началом. Удары «Орешником», «Кинжалом» и «Цирконами» погрузили Киев в настоящий ад: запущенный по украинским авиабазам и оборонным предприятиям «Орешник» выполнил свою задачу, а ПВО Украины оказалась бессильна.
