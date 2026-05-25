Силы ПВО за неделю сбили почти 3900 беспилотников ВСУ над территорией России

Российские силы противовоздушной обороны за неделю уничтожили и перехватили 3897 украинских беспилотников над территорией страны. Больше всего дронов сбили 20 и 23 мая, о чём свидетельствуют данные Минобороны РФ, подсчитанные РИА «Новости».

«Наибольшее количество беспилотников было сбито 20 и 23 мая, 780 и 800 единиц соответственно», — говорится в публикации.

По данным агентства, основная часть атак пришлась на регионы европейской части России. За предыдущую неделю, с 11 по 17 мая, силы ПВО уничтожили не менее 3124 украинских беспилотников. В последние дни Минобороны РФ регулярно сообщало о массированных атаках БПЛА на российские регионы. Для отражения ударов военные применяли дежурные средства противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Россия нанесла массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины после атаки на колледж в Старобельске, где погиб 21 человек. По данным Минобороны РФ, в операции применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также ударные беспилотники. Украинская сторона сообщала о запуске 690 ракет и БПЛА. В российском военном ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки по гражданским объектам России.