Учреждение культуры в Горловке повреждено после атаки ВСУ
В ДНР было повреждено учреждение культуры после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает глава администрации городского округа Горловка Иван Приходько.
«В результате украинской вооружённой агрессии в Никитовском районе Горловки повреждено учреждение культуры», — говорится в заявлении.
А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ за сутки. В результате атак украинских дронов в районах Ольгинки, Благодатного и Горловки, а также при взрывах в Новосёловке и Донецке пострадали четыре мужчины 1974, 1956, 1979 и 1989 годов рождения и одна женщина 1973 года. Все они получили ранения средней тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.
