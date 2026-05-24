Лантратова осмотрела вещи, оставшиеся в общежитии в ЛНР после атаки ВСУ

После удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по общежитию в Старобельске под завалами остались детские вещи, тетради и конспекты студентов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, осмотревшая разрушенное здание вместе с корреспондентом RT Мурадом Газдиевым.

По словам омбудсмена, в комнатах и коридорах до сих пор лежат вещи студентов, которые в момент удара находились в общежитии. Среди них — учебные записи, тетради и личные предметы.

«Это детские тетрадки. <...> Это лекции по психологии. Это дети, которые учились, чтобы быть воспитателями, чтобы быть преподавателями», — сказала Лантратова.

Корреспондент RT показал помещение, куда спасатели выносили пострадавших и погибших после обрушения. Он рассказал, что многие студенты выбежали из комнат сразу после первых ударов, но оказались под завалами в коридоре. В здании общежития разрушены комнаты и перекрытия. На месте продолжают работать специалисты и сотрудники экстренных служб.

Ранее Яна Лантратова посетила детей, пострадавших после удара по общежитию в Старобельске. Омбудсмен приехала в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где проходят лечение раненые студенты. По её словам, часть подростков до сих пор испытывает сильную боль и почти не может двигаться. Некоторые пострадавшие уже могут сидеть и разговаривать с врачами, однако многим всё ещё требуется серьёзная медицинская помощь. Лантратова подчёркивала, что рядом с детьми постоянно находятся медики, а лечение продолжается круглосуточно.