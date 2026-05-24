Лантратова: Часть пострадавших в Старобельске детей не может двигаться без боли

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что часть детей, пострадавших при ударе по Старобельску, всё ещё испытывает сильную боль и с трудом двигается. Об этом она написала в своём Telegram-канале после посещения Луганской республиканской клинической больницы, где проходят лечение пострадавшие.

По её словам, состояние пациентов различается: кто-то уже может сидеть и пить чай, а кто-то пока не способен пошевелиться без боли. Лантратова подчеркнула, что рядом с детьми постоянно находятся врачи. Самое главное — ребята живы.

Напомним, в ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По данным властей, погибли 21 человек, число пострадавших достигло 65.

Многие подростки выбегали из разрушенного здания босиком, несмотря на осколки стекла и ранения, часть из них получила тяжёлые травмы. Один из пострадавших был экстренно доставлен в Москву, где врачи борются за сохранение повреждённой ноги.