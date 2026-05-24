Медики пообещали спасти ногу раненному при теракте ВСУ в Старобельске

Пострадавший во время удара ВСУ по зданию колледжа в Старобельске парень был доставлен в столичную федеральную клинику. О характере травм и предстоящем лечении рассказал заведующий профильным отделением НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России Арчил Цискарашвили, слова которого приводит ТАСС.

Как рассказал заведующий отделением, у молодого человека были раздроблены кости стопы и сильно повреждены мягкие ткани. Он также сообщил, что врачи уже обработали раны повторно. Сейчас пациента обследуют, готовят к операции.

«Прогноз благоприятный, с сохранением ноги», — сказал он.

Заведующий также отметил, что первичную помощь раненому оказали прямо на месте происшествия без серьёзных ошибок.

Напомним, атака на Старобельск произошла в ночь на 22 мая. Удар был нанесён по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент теракта в здании находились 86 подростков. По последним данным, погибли 21 человек, ранены более 60. Сегодня ночью Армия России нанесла удар возмездия по военным объектам на Украине. Применялись различные средства поражения, в том числе баллистический комплекс «Орешник».