Пострадавшие дети босиком бежали по стеклу после атаки на колледж в Старобельске

Сотрудник МЧС ЛНР Роман Антонов, одним из первых прибывший к разрушенному общежитию Старобельского колледжа, рассказал, как пострадавшие дети пытались спастись после удара.

По его словам, подростки выбегали из здания босиком, несмотря на осколки стекла и ранения. Некоторые получили травмы от разлетевшихся стёкол, однако всё равно самостоятельно добирались до укрытия.

Спасатель рассказал ТАСС, что сотрудники МЧС старались вывести как можно больше людей живыми и до последнего надеялись спасти находившихся внутри.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. В момент атаки беспилотников на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, погиб 21 человек. Число пострадавших выросло до 65.