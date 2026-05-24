Пять мирных жителей ранены с начала суток в ДНР при обстрелах ВСУ

Пять мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Среди пострадавших — мужчины 1974, 1956, 1979 и 1989 годов рождения, а также женщина 1973 года рождения. Ранения средней степени тяжести были получены в результате атак украинских ударных БПЛА в районах Ольгинки, Благодатного и Горловки, а также при детонации взрывоопасных предметов в Новосёловке и Донецке. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

«Также повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, жилые домостроения, спецтехника, легковой автомобиль», — добавил Пушилин в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, ранив водителя. Беспилотник целенаправленно отработал по гражданской машине. Пострадавшего мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и акубаротравму.