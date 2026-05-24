Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 18:53

Пять мирных жителей ранены с начала суток в ДНР при обстрелах ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Пять мирных жителей ДНР получили ранения в результате атак ВСУ за сутки. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Среди пострадавших — мужчины 1974, 1956, 1979 и 1989 годов рождения, а также женщина 1973 года рождения. Ранения средней степени тяжести были получены в результате атак украинских ударных БПЛА в районах Ольгинки, Благодатного и Горловки, а также при детонации взрывоопасных предметов в Новосёловке и Донецке. Всем раненым оказывается медицинская помощь.

«Также повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, жилые домостроения, спецтехника, легковой автомобиль», — добавил Пушилин в Telegram-канале.

Мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА в Брянской области
Мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА в Брянской области

Ранее сообщалось, что в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, ранив водителя. Беспилотник целенаправленно отработал по гражданской машине. Пострадавшего мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и акубаротравму.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar