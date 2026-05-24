Мирный житель пострадал из-за атаки БПЛА в Брянской области

В посёлке Запесочье Погарского района Брянской области украинские дроны-камикадзе атаковали мирных жителей, один человек ранен. Об этом в своём канале в мессенджере МАКС сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

По его словам, ВСУ нанесли целенаправленный удар по населённому пункту. Пострадавшего мужчину оперативно доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия продолжают работать экстренные и оперативные службы.

Ковальчук назвал действия украинской стороны террористическими. Информация о состоянии раненого и масштабах разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, ранив водителя. Беспилотник целенаправленно отработал по гражданской машине. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего мужчину доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и акубаротравму.