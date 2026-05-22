22 мая, 18:32

Восемь жителей ДНР, в том числе ребёнок, пострадали из-за атак ВСУ

Украинские военные за минувшие сутки ранили восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики, среди пострадавших есть ребёнок. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Петровском районе Донецка ударный беспилотник атаковал мужчину, он получил ранения средней степени тяжести. В Калининском районе столицы региона под удар попала 14-летняя девочка, а также две женщины и парень. В Докучаевске серьёзные травмы получил местный житель.

В Волновахе пострадала женщина, в Красноармейске — мужчина. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Кроме того, за сутки повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, несколько жилых домов и легковых автомобилей.

В Макеевке при атаке дронов ВСУ погибла женщина и восемь человек пострадали
Ранее сообщалось, что в городе Унеча Брянской области украинский дрон-камикадзе ударил по объекту транспортной инфраструктуры, в результате погибли два человека. Жертвами атаки стали сотрудники предприятия. Ещё один работник получил ранения. Врио губернатора Егор Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Юлия Сафиулина
