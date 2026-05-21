21 мая, 13:24

Двое погибли и один ранен при ударе дрона ВСУ в Брянской области

Украинские военные нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в городе Унеча Брянской области. Погибли два сотрудника предприятия, один ранен. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«В результате удара по объекту транспортной инфраструктуры, к сожалению, два сотрудника предприятия погибли, один – получил ранения. Родным погибших – глубокие соболезнования. Пострадавшим – скорейшего выздоровления!», — говорится в сообщении.

Ковальчук написал, что атаку совершили с помощью дрона-камикадзе. Регион также окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее сообщалось, что семья участника СВО погибла в результате удара украинских беспилотников по Сызрани. По городу было выпущено более 10 дронов, они целились в гражданские и промышленные объекты. Сейчас оценивают ущерб и ликвидируют последствия, работает оперативный штаб. Людям оказывают материальную и психологическую помощь.

