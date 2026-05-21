Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 мая, 12:27

При атаке дронов на Сызрань погибла семья участника СВО

Семья участника СВО погибла при ударе украинских беспилотников по Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Есть жертвы: погибли двое наших жителей — семья участника специальной военной операции. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким. Эта потеря невосполнима», — написал он в «Максе».

По его словам, на гражданские и промышленные объекты было нацелено более 10 БПЛА ВСУ. Сейчас проводится оценка ущерба, работает оперштаб по ликвидации последствий. Людям оказывают материальную и психологическую поддержку.

«Благодарю все оперативные службы за слаженную работу. Отдельное спасибо местным жителям, которые сразу предложили помощь семьям погибших и пострадавших», — добавил он.

Системы ПВО за сутки сбили 516 беспилотников ВСУ

Напомним, 21 мая два человека погибли в Сызрани Самарской области в результате атаки украинских беспилотников, также есть пострадавшие. В связи с трагедией до конца недели в городе отменили все массовые мероприятия. Ограничения касаются увеселительных, спортивных, зрелищных и других массовых событий.

Александра Вишнякова
