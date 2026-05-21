21 мая, 04:56

В Сызрани при атаке украинских дронов погибли два человека

Обложка © Life.ru

Два человека погибли в Сызрани Самарской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, также есть пострадавшие, которым оказывается необходимая помощь.

«Из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — написал он в соцсетях.

Над Ростовской областью за ночь сбили более 30 БПЛА

Ранее сообщалось, что в Белгородской области минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ. По данным оперативного штаба, пострадали три человека.

Артём Гапоненко
