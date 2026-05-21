В Шебекинском округе дроны ВСУ ранили трёх человек

В Белгородской области минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Шебекинский округ. По данным оперативного штаба, пострадали три человека.

В самом городе Шебекино дрон нанёс удар по движущемуся автомобилю. Бойцы самообороны оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу двух молодых людей – 18 и 20 лет. У одного из пострадавших диагностированы минно-взрывная травма и мелкие осколочные ранения живота, у другого – слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки. После оказания медицинской помощи оба отказались от предложенной госпитализации. Автомобиль повреждён.

В посёлке Маслова Пристань FPV-дрон атаковал «газель». В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего также доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны. После оказания помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

Ранее Life.ru писал, что в Ростове-на-Дону беспилотник врезался в 24-этажный не введённый в эксплуатацию дом. В результате попадания обломка пострадал мужчина. Он получил ранение средней тяжести и был доставлен в больницу.