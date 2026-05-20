Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 13:34

Дрон ВСУ врезался в 24-этажный дом в Ростове-на-Дону, ранен мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ростове-на-Дону один человек пострадал во время атаки ВСУ при помощи беспилотников. Обломки дрона упали на многоэтажку и зацепили мужчину, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавший доставлен в больницу.

«В Ростове-на-Дону пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введённый в эксплуатацию, дом. Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь», — пояснил Слюсарь.

FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль «Мираторга» в Брянской области, водитель ранен
FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль «Мираторга» в Брянской области, водитель ранен

А ранее сообщалось, что в Херсонской области после удара украинского беспилотника по автомобилю погиб курьер, доставлявший хлеб. Дорога к линии разграничения остаётся крайне опасной, предупредили местные власти, поэтому продукты в регион соглашаются доставлять не все. Погибший мужчина проявил смелость и героизм.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar