Дрон ВСУ врезался в 24-этажный дом в Ростове-на-Дону, ранен мужчина

В Ростове-на-Дону один человек пострадал во время атаки ВСУ при помощи беспилотников. Обломки дрона упали на многоэтажку и зацепили мужчину, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавший доставлен в больницу.

«В Ростове-на-Дону пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введённый в эксплуатацию, дом. Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь», — пояснил Слюсарь.

А ранее сообщалось, что в Херсонской области после удара украинского беспилотника по автомобилю погиб курьер, доставлявший хлеб. Дорога к линии разграничения остаётся крайне опасной, предупредили местные власти, поэтому продукты в регион соглашаются доставлять не все. Погибший мужчина проявил смелость и героизм.