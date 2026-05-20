Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 11:44

FPV-дрон ВСУ убил водителя хлебовозки и ранил его напарника в Софиевке

Обложка © Телеграм / Павел Филипчук Глава округа

Обложка © Телеграм / Павел Филипчук Глава округа

В Херсонской области после удара украинского беспилотника по автомобилю погиб курьер, доставлявший хлеб. О трагедии 20 мая сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём канале в мессенджере «Макс».

Дорога к линии разграничения остаётся крайне опасной, поэтому продукты в регион доставляют не все. Двое мужчин ехали по Софиевке на машине с прицепом, когда по ним был нанесён удар. Военные обнаружили пострадавших в хлебовозки, но спасти одного уже было нельзя.

«В результате этой атаки ранения тяжелой и средней степени тяжести получили двое мужчин: водитель машины и его напарник. Военные медики оперативно оказали первую помощь, но одного из мужчин не удалось спасти. Другого пострадавшего госпитализировали в больницу», — уточнил чиновник.

Женщину в Херсонской области заподозрили в передаче данных для покушения
Женщину в Херсонской области заподозрили в передаче данных для покушения

С 15 по 17 мая Херсонскую область атаковали ВСУ с помощью дронов и артиллерии. Погибли три человека, десятки ранены, в том числе глава Скадовского округа Александр Дудка с тяжёлыми травмами. Повреждены дома, торговые и социальные объекты, элеваторы, склады и сельхозтехника.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar