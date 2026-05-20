FPV-дрон ВСУ убил водителя хлебовозки и ранил его напарника в Софиевке

В Херсонской области после удара украинского беспилотника по автомобилю погиб курьер, доставлявший хлеб. О трагедии 20 мая сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём канале в мессенджере «Макс».

Дорога к линии разграничения остаётся крайне опасной, поэтому продукты в регион доставляют не все. Двое мужчин ехали по Софиевке на машине с прицепом, когда по ним был нанесён удар. Военные обнаружили пострадавших в хлебовозки, но спасти одного уже было нельзя.

«В результате этой атаки ранения тяжелой и средней степени тяжести получили двое мужчин: водитель машины и его напарник. Военные медики оперативно оказали первую помощь, но одного из мужчин не удалось спасти. Другого пострадавшего госпитализировали в больницу», — уточнил чиновник.

С 15 по 17 мая Херсонскую область атаковали ВСУ с помощью дронов и артиллерии. Погибли три человека, десятки ранены, в том числе глава Скадовского округа Александр Дудка с тяжёлыми травмами. Повреждены дома, торговые и социальные объекты, элеваторы, склады и сельхозтехника.