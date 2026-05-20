Женщину в Херсонской области заподозрили в передаче данных для покушения

В Херсонской области арестовали гражданку России по делу о государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, речь идёт о жительнице региона 1979 года рождения. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ.

«УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность жительницы региона, гражданки России 1979 года рождения, причастной к государственной измене», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2024 году женщина действовала по заданию агента ГУР Минобороны Украины. Её подозревают в сборе и передаче информации для организации убийства представителя органов власти. Фигурантка передала через Telegram сведения о месте работы и жительства чиновника, а также данные об автомобилях, которыми он пользовался.

В ведомстве уточнили, что санкция статьи о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.

Дела о госизмене в России в последние годы стали заметно чаще попадать в публичную повестку. По данным судебной статистики, только в 2025 году по статье 275 УК РФ были осуждены 219 человек. Сводной цифры по возбужденным делам за 2026 год пока нет, но сообщения о новых задержаниях появляются регулярно. Во многих таких эпизодах фигурируют мессенджеры. По версии ФСБ, Telegram часто используется для связи с украинскими спецслужбами, передачи координат, фото, видео и данных о военных объектах или представителях власти. В самих делах мессенджер обычно выступает не причиной обвинения, а инструментом коммуникации.