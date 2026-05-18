Искали знакомства, а стали диверсантами: ФСБ раскрыла схему вербовки россиян через Telegram

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 мая, 07:43

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

В марте на территории российских регионов задержали 37 граждан, причастных к поджогам объектов инфраструктуры. Подробности схемы раскрыли в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Фигуранты действовали под влиянием злоумышленников, связанных со спецслужбами Украины. Они поджигали узлы связи, транспортные объекты, элементы топливно-энергетического комплекса, а также государственную и частную собственность.

Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, диверсии и умышленном повреждении имущества. В ЦОС уточнили, что значительная часть задержанных знакомилась с девушками в тематических группах мессенджера Telegram. По их просьбам мужчины пересылали координаты школ, торговых центров и собственных домов.

Позже с гражданами связывались по телефону люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляли, что переданные геолокации были использованы для подготовки ракетных ударов и атак беспилотников.

Жертвам сообщали о якобы грозящей уголовной ответственности за пособничество противнику. Чтобы избежать наказания, их склоняли к противоправным действиям. Это подавалось как участие в оперативных мероприятиях или проверка антитеррористической защищенности.

В Петербурге двое подростков держали украинский колл-центр с 9 тысячами звонков в день

Основным ресурсом для организации диверсий по-прежнему остаются сим-боксы украинских колл-центров, подчеркнули в ведомстве.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Никита Никонов
