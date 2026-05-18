Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 07:28

В Петербурге двое подростков держали украинский колл-центр с 9 тысячами звонков в день

В Петербурге СК ликвидировал украинский колл-центр с 9 тысячами звонков в день

Обложка © Макс / Следком

Обложка © Макс / Следком

В Петербурге сотрудники Следственного комитета ликвидировали канал связи украинских колл-центров, через который ежедневно проходило около 9 тысяч звонков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

В Петербурге ликвидировали канал связи украинских колл-центров. Видео © Макс / Следком

Выяснилось, что сеть поддерживали двое юношей 17 и 18 лет, действовавших под контролем кураторов через мессенджер. Молодые люди получали оборудование курьерскими службами и размещали его в арендованных квартирах для организации звонков.

Следователи подчеркнули, что выявление и блокировка узла позволили остановить масштабную потоковую коммуникацию с территорией Украины и предотвратить возможное использование центра в незаконных целях.

Расследование продолжается, проверяются причастность кураторов и возможные последствия деятельности кол-центров.

Назван самый надёжный способ сохранить сбережения от мошенников
Назван самый надёжный способ сохранить сбережения от мошенников

Ранее Life.ru рассказывал, что в России звонки мошенников сократились на 74% за этот год. В Госдуме утверждают, что такая эффективность была достигнута благодаря принятым федеральным законам, направленным на борьбу с мошенничеством.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Украина
  • Силовые структуры
  • Политика
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar