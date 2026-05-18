В Петербурге двое подростков держали украинский колл-центр с 9 тысячами звонков в день

В Петербурге сотрудники Следственного комитета ликвидировали канал связи украинских колл-центров, через который ежедневно проходило около 9 тысяч звонков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

Выяснилось, что сеть поддерживали двое юношей 17 и 18 лет, действовавших под контролем кураторов через мессенджер. Молодые люди получали оборудование курьерскими службами и размещали его в арендованных квартирах для организации звонков.

Следователи подчеркнули, что выявление и блокировка узла позволили остановить масштабную потоковую коммуникацию с территорией Украины и предотвратить возможное использование центра в незаконных целях.

Расследование продолжается, проверяются причастность кураторов и возможные последствия деятельности кол-центров.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России звонки мошенников сократились на 74% за этот год. В Госдуме утверждают, что такая эффективность была достигнута благодаря принятым федеральным законам, направленным на борьбу с мошенничеством.