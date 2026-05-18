Назван самый надёжный способ сохранить сбережения от мошенников

Для сохранности сбережений оптимально держать средства на банковских счетах и установить ограничения на оформление кредитов. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Алексей Горяев.

«Размещение денег в банках — один из самых надёжных способов защиты, но ключевой барьер от мошенников — бдительность самих граждан», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что соблюдение простых правил позволяет минимизировать риск кражи средств со счёта. Среди эффективных мер — установка самозапрета на оформление новых сим-карт и запрета на получение кредитов, что снижает вероятность злоупотреблений со стороны мошенников.

Таким образом, сочетание банковской защиты и внимательного отношения к финансовым операциям является надёжной стратегией безопасности для личных накоплений.

