11 мая, 05:05

Россиянам рассказали о рисках хранения крупных сумм наличных дома

Обложка © Life.ru

Хранение больших объёмов наличных денег дома грозит их обесцениванием и проблемами с банками при попытке внести средства на счёт. Об этом сообщил ведущий аналитик «Амаркетс» Игорь Расторгуев, пишет РИА «Новости».

По словам эксперта, изъятие наличных «про запас» не имеет смысла в отсутствие риска технических сбоев. Купюры, лежащие дома, постепенно теряют покупательную способность из-за инфляции. Кроме того, сохраняется физический риск их утраты. При внесении крупных сумм на счёт банки вправе запросить у клиента подтверждение происхождения денег.

Расторгуев добавил, что суммы от 50 тысяч рублей разумнее держать на картах с кешбэком или на банковских вкладах. Такой подход принесёт доход и снизит нагрузку на банкоматы. Сокращение ажиотажного спроса на купюры позволит банкам не наращивать дефицит дорогой ликвидности. Сейчас кредитные организации вынуждены занимать эти средства у ЦБ под высокий процент. Как отметил эксперт, это в итоге удорожает кредиты для всех заёмщиков.

В «Гознаке» оценили возможность полного перехода с наличных на цифровые рубли

Ранее Центробанк объяснил рост спроса на наличные деньги в марте и апреле адаптацией граждан к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном регулятором. При этом сберегательная активность населения в целом остаётся высокой. Однако структура накоплений постепенно меняется: жители России всё чаще выбирают накопительные счета, краткосрочные депозиты, ценные бумаги и недвижимость вместо хранения средств в купюрах.

Антон Голыбин
