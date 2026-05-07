В «Гознаке» оценили возможность полного перехода с наличных на цифровые рубли

Компания «Гознак» не собирается отказываться от бумажных денег в пользу криптовалют или цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом в интервью Радио РБК заявил генеральный директор предприятия Аркадий Трачук.

«Мы в виртуальную плоскость точно не перейдем полностью», — заявил он.

Топ-менеджер добавил, что клиенты и пользователи выступают за сохранение традиционных наличных купюр и бумажных паспортов. Также Трачук допустил, что в отдалённой перспективе цифровой рубль может составить конкуренцию наличности, однако когда именно это случится — предположить не берётся.

Согласно данным Банка России, в большинстве регионов страны выросло использование наличных денег. Рост зафиксирован в 69 субъектах, особенно заметно — в Ставропольском крае, Севастополе, Камчатском крае, Воронежской и Псковской областях, а также в Самарской, Ленинградской и Волгоградской областях.