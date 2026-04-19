ЦБ зафиксировал рост использования наличных в 69 регионах России

Россияне увеличили использование наличных денег. Рост зафиксировали в большинстве регионов страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России.

По информации аналитиков, показатель вырос в 69 субъектах. Наиболее заметную динамику показали Ставропольский край и Севастополь. Также в числе лидеров оказались Камчатский край, Воронежская и Псковская области. Далее по уровню роста следуют Самарская, Ленинградская и Волгоградская области.

Ранее Минфин рассматривал введение ограничений на внесение наличных через банкоматы. Замглавы ведомства Алексей Моисеев допускал появление лимита на уровне 1 млн рублей для физических лиц. Предполагалось, что ограничение будут считать отдельно по каждому банку. Инициативу связывали с контролем за происхождением средств и борьбой с теневыми операциями. При этом на текущий момент подобных лимитов для граждан не установлено.