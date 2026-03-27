Ловушка на таможне: с 1 апреля ужесточили вывоз наличных и золота из России в ЕАЭС
С 1 апреля 2026-го введены ограничения на вывоз наличных и золота из России в страны ЕАЭС. Что это значит, лимиты, декларирование и риски — в материале Life.ru.
С 1 апреля 2026 года ужесточили вывоз наличных, а с 1 мая — золота.
Скажем сразу по сути: что запретили в России на границе с ЕАЭС. Указом президента РФ Владимира Путина установлен особый порядок вывоза наличных рублей и аффинированного золота. С 1 апреля 2026 года запрещён вывоз наличных из России 2026 в страны ЕАЭС, если речь о рублях сверх лимита. А с 1 мая 2026 года вводится запрет на вывоз золота в слитках общим весом более 100 г — с жёсткими условиями по аэропортам и разрешению.
Если вы летите в Беларусь, Казахстан, Армению или Киргизию, лучше потратить 5 минут на проверку правил сейчас — это дешевле, чем спорить с таможней на стойке.
Что такое ЕАЭС и какие страны входят в союз
ЕАЭС — Евразийский экономический союз. Если коротко, ЕАЭС это: объединение стран, где работают единые правила для части торговли и перемещения товаров, а также общие подходы к экономической интеграции.
Страны ЕАЭС:
- Россия
- Беларусь
- Казахстан
- Армения
- Киргизия
Формально Россия входит в ЕАЭС, но новые ограничения по вывозу касаются именно вывоза из России в другие государства союза.
Цели и задачи ЕАЭС
Чтобы понимать контекст «ЕАЭС и Россия», полезно знать, зачем союз создавался. На официальном сайте ЕАЭС говорится, что он создан для модернизации, кооперации, повышения конкурентоспособности экономик и стабильного развития ради роста уровня жизни. Это и есть основные цели ЕАЭС и задачи ЕАЭС в официальной формулировке.
Именно поэтому любые новые ограничения, которые затрагивают поездки и бизнес, сразу становятся чувствительной темой: люди ждут простого движения внутри союза, а получают дополнительные правила.
Что меняется в России и ЕАЭС с 1 апреля 2026: новые ограничения на вывоз
Вот самое главное, без лишних слов — что запретили к вывозу с привязкой к датам.
С 1 апреля 2026: ограничение на наличные рубли в страны ЕАЭС
С 1 апреля 2026 установлен запрет на вывоз из РФ в страны ЕАЭС наличной валюты РФ (рублей):
- физлицами — в сумме, превышающей эквивалент 100 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату вывоза;
- юридическими лицами и ИП — вне зависимости от суммы (то есть по умолчанию нельзя), но есть исключение для вывоза через международные аэропорты при наличии банковских выписок о снятии средств (и других документов по перечню правительства).
Важно: речь именно про наличные в России в виде рублей. Карты и безнал — отдельная история и под этот запрет напрямую не попадают.
С 1 мая 2026: золото в слитках — только до 100 г без спецусловий
С 1 мая 2026 вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках общим весом более 100 г для физлиц, юрлиц и ИП, но с исключениями.
Золото можно будет вывозить из аэропортов Москвы и Владивостока только при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты — и это прямо указано в разъяснениях по указу.
Сколько наличных и золота можно вывозить из России: актуальные лимиты
Чтобы не гадать «на глаз», держите два ориентира по 2026 году.
Наличные рубли в страны ЕАЭС
- можно вывезти до суммы, равной $100 000 по курсу ЦБ РФ на дату вывоза;
- всё, что сверх, — запрещено.
Аффинированное золото в слитках
- с 1 мая 2026 — общий вес слитков до 100 г (если больше — нужен спецпорядок/исключения).
Отдельно: старое правило по наличной иностранной валюте (не рублям) тоже никуда не делось — ФТС напоминает, что действует временный запрет на вывоз наличной иностранной валюты свыше эквивалента 10 000 долларов США.
Как правильно оформить вывоз наличных и золота из России в ЕАЭС: декларирование и документы
Задача простая: либо не превышать лимиты, либо заранее подготовить документы, чтобы на таможне не превратить поездку в разбирательство.
Наличные: что сделать перед поездкой
- Проверьте, сколько у вас наличных рублей именно на руках, а не на карте.
- Сверьте сумму с эквивалентом $100 000 по курсу ЦБ на дату выезда (курс меняется).
- Если вы — бизнес (юрлицо/ИП) и вывозите наличные рубли по исключению: заранее подготовьте банковскую выписку, подтверждающую снятие средств, и убедитесь, что вылетаете через международный аэропорт, который подпадает под порядок.
Золото: как работает разрешение и «правильные аэропорты»
Если вы везёте слитки так, что общий вес превышает 100 г, с 1 мая 2026 нужны условия из указа:
- вывоз в страны ЕАЭС через аэропорты Москва (Внуково), Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево) и Владивосток (Кневичи);
- плюс разрешительный документ от Федеральной пробирной палаты.
Чек-лист перед поездкой:
- паспорт;
- документы на слиток (если есть: чек/сертификат — пригодятся для объяснения происхождения);
- разрешение Пробирной палаты (если вывозите более 100 г или попадаете под исключение);
- запас времени: на таможне такие вещи редко решаются за две минуты.
Что будет за нарушение: штрафы и ответственность
Это тот пункт, где важно знать правду: превышение запретов по вывозу наличных или золота может закончиться не только изъятием предмета, но и делом по линии административной или уголовной ответственности — в зависимости от суммы/стоимости и обстоятельств.
В бытовом переводе: если вы сомневаетесь, лучше заранее уточнить порядок на сайте ФТС и действовать по закону, потому что спор на месте редко помогает. ФТС отдельно подчёркивает, что ограничения на валюту действуют на основании указов и контролируются на границе.
Вопросы и ответы (FAQ)
Можно ли вывозить рубли в Беларусь в 2026 году?
Да, но с 1 апреля 2026 действует лимит: физлицам нельзя вывозить наличные рубли в сумме свыше эквивалента $100 000.
Нужно ли декларировать наличные при выезде в Казахстан?
Декларирование и требования зависят от того, что именно вы везёте (рубли / иностранная валюта) и не превышаете ли установленные запреты. По рублям в ЕАЭС действует запрет сверх лимита, по иностранной валюте — отдельные правила ФТС.
Распространяются ли ограничения на банковские карты?
Нет, указ касается наличной валюты РФ (рублей) и золота в слитках. Безналичные средства регулируются иначе.
Какой лимит на вывоз золотых слитков?
С 1 мая 2026 запрещён вывоз аффинированного золота в слитках общим весом более 100 г, если вы не попадаете под исключения (аэропорты + разрешение Пробирной палаты или вывоз юрлицами/ИП в страны вне ЕАЭС).
Можно ли вывезти больше 100 г золота через любой аэропорт?
Нет. В исключениях прямо названы аэропорты Москвы и Владивостока (Кневичи) и требование разрешения Федеральной пробирной палаты.
Что будет, если превысить лимит?
Риски — от изъятия до ответственности по закону. Безопасная тактика одна: не превышать лимит и заранее проверять правила на официальных ресурсах.
Заключение
В 2026 году поездка в страны ЕАЭС стала требовать больше внимательности к деталям. ЕАЭС и Россия в 2026 году — это по-прежнему единое экономическое пространство, но с новыми правилами вывоза. С 1 апреля 2026 ограничен вывоз наличных из России в виде рублей сверх эквивалента $100 000, а с 1 мая 2026 ужесточён вывоз золота из России: слитки более 100 г — только по исключениям и с разрешением Пробирной палаты.
Если вам важно не попасть на проблемы на границе, держите в голове простую формулу: меньше наличных — больше безнала, провоз больших сумм — только после проверки на сайте ФТС и с документами.