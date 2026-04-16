Россиянам могут ограничить внесение наличных через банкоматы: Минфин назвал возможный срок

Минфин допустил введение ограничений на внесение наличных через банкоматы уже осенью 2026 года. Об этом сообщил замглавы ведомства финансов Алексей Моисеев в кулуарах Биржевого форума Московской биржи, пишет РБК.

По его словам, для физлиц предлагается установить лимит в 1 млн рублей. Причем ограничение хотят считать отдельно по каждому банку, а не по всем счетам сразу. Как пояснил Моисеев, единую систему контроля по всем банкам сразу пока не смогли выстроить. Поэтому на первом этапе лимит будут применять внутри каждой кредитной организации отдельно. Замминистра не уточнил, идет ли речь о разовом внесении такой суммы или о лимите за месяц.

О планах ввести такие ограничения стало известно еще в январе. Тогда сообщалось, что поправки готовят к закону «О банках и банковской деятельности». Идею объясняют борьбой с вводом в оборот наличных неизвестного происхождения. В Минфине называют эту меру частью плана по обелению экономики. Сейчас никаких лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы для граждан нет.

А ранее в четверг вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России. Речь идет о лимите, который может составить до 10 тысяч рублей.