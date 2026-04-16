Россиянам хотят разрешить снимать до 10 тысяч без комиссии в любом банкомате

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России. Речь идет о лимите, который может составить до 10 тысяч рублей.

По данным РИА «Новостей», с такой инициативой депутат обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В письме он просит рассмотреть возможность внедрения такого механизма для повышения финансовой устойчивости граждан и доверия к банковской системе.

По словам Чернышова, в условиях сильной зависимости людей от цифровых сервисов особенно важен бесперебойный доступ к собственным деньгам. Именно этим он объясняет необходимость бесплатного снятия небольшой суммы в любом банкомате.

Отдельно парламентарий предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий. По его задумке, это позволит реализовать инициативу без дополнительной нагрузки на граждан.

Как подчеркивается в обращении, такая мера могла бы повысить базовую финансовую доступность в критических ситуациях, усилить защищенность людей и стать дополнительным фактором доверия к национальной платежной инфраструктуре.