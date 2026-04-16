Набиуллина назвала нехватку кадров новой реальностью для экономики России

Российская экономика столкнулась с уникальной проблемой — дефицитом персонала, которого в новейшей истории страны ещё не наблюдалось. Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме, подчеркнула, что сложившаяся ситуация стала «новой реальностью» для предпринимателей и государственных структур.

Многие участники рынка воспринимают нынешнюю жесткую денежно-кредитную политику как временное отклонение от нормы. Однако руководитель регулятора предостерегла от таких выводов, напомнив, что раньше периоды высоких ставок объяснялись лишь кратковременными внешними шоками.

Сегодня же неблагоприятные условия — будь то торговля или экспорт — стали практически перманентным состоянием. В сочетании с безработицей на уровне 2% это создает критическую нагрузку на финансовую систему.

Главным признаком перегрева эксперты считают не стремительный рост ВВП, а именно текущие макроэкономические показатели.

«И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация», — отметила глава ЦБ.

Одной из причин, вынудивших регулятора действовать решительно, стал резкий скачок инфляции, которая к началу минувшего года достигла отметки в 10%. Председатель ЦБ подчеркнула, что именно совокупность этих факторов, а не высокие темпы развития, наиболее точно отражает реальное состояние хозяйственного сектора.

Несмотря на дефицит, по итогам прошлого года российская экономика вошла в число крупнейших в мире, превысив отметку в 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности. Объём экономики РФ по ППС достиг 7,26 триллиона долларов против 6,97 триллиона годом ранее, что позволило стране сохранить четвертое место в мировом рейтинге.