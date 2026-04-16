16 апреля, 06:23

Более 200 объектов по всему миру: Владелец Zara и Bershka поставил новый денежный рекорд

Владелец Zara Амансио Ортега стал крупнейшим магнатом недвижимости в мире

Амансио Ортега. Обложка © ТАСС / EPA / Cabalar

Владелец брендов одежды Zara и Bershka, богатейший житель Испании Амансио Ортега стал самым крупнейшим в мире магнатом недвижимости. Как пишет журнал Forbes, с 2001 года предприниматель с 25-миллиардным состоянием приобрёл 216 объектов по всему миру.

«Он сильно отличается от большинства инвесторов в недвижимость тем, что, кажется, у него неограниченные суммы денег», — говорится в материале.

Бизнесмену нравится вкладывать деньги в то, что не связано с большим риском. По словам брокера, работавшего с одной из фирм Ортеги, он предпочитает покупать коллекционные активы, лучшие в своём классе. Только за минувший год предприниматель потратил на недвижимость более трёх миллиардов долларов, предметами сделок становились объекты в десяти городах и восьми странах мира: офисные здания, отели, промзоны, порты, жилые дома и торговые комплексы.

Ранее в Тюменской области выросло число мультимиллиардеров и -миллионеров. За минувший год их стало в четыре раза больше — до 144.

Матвей Константинов
