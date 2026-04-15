В первом регионе России запустили эксперимент по внедрению «белых банкоматов»

В Тамбовской области стартовал пилотный проект по созданию сети небанковских устройств выдачи наличных. Их также называют «белыми банкоматами». Об этом рассказал глава «Росинкас» Сергей Верейкин.

«Росинкас» запустил эксперимент в Тамбовской области с региональными банками по созданию сети небанковских, так называемых «белых банкоматов», — сказал он РИА «Новости».

Инициативу запустили совместно с местными кредитными организациями. Единым оператором по обслуживанию терминалов выступит «Росинкас», а банки будут перечислять ему небольшую абонентскую плату.

По словам Верейкина, частота пополнения таких устройств напрямую зависит от логистики и того, насколько грамотно выстроены маршруты инкассации. Сейчас кредитные организации направляют заявки на сервис лишь при формальной необходимости.

Если бы оператор сам определял график выездов к терминалам, это позволило бы экономить средства за счёт оптимизации поездок, заключил руководитель «Росинкас».

Ранее Верейкин сообщал, что инициатива направлена на повышение доступности банкоматов, прежде всего в удалённых регионах России. Всего в стране число банкоматов сократилось до 138 тысяч — минимума с 2010 года — во многом из-за высоких затрат банков на обслуживание в труднодоступных зонах; при этом в «Росинкасе» добавляют, что в отдельных местах, напротив, фиксируется перенасыщение банкоматами разных кредитных организаций.