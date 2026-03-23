В России запущен эксперимент по созданию единой сети «белых банкоматов»

«Росинкас» планирует запустить в России сеть «белых банкоматов», к которой банки смогут присоединяться за символическую плату, обеспечивая при этом бесплатный доступ для своих клиентов. По словам президента объединения Сергея Верейкина, это инициатива призвана улучшить доступность банкоматов, особенно в отдалённых регионах страны.

На сегодняшний день количество банкоматов в России сократилось до 138 тысяч (минимум с 2010 года), что отчасти связано с высокими расходами банков на их обслуживание в труднодоступных местах. «Росинкас» также отмечает, что в некоторых локациях, наоборот, наблюдается избыток банкоматов от разных банков.

«Банкоматы будут принадлежать »Росинкас«, на них не будет банковского бренда, поэтому такое название — «белые», оно принято и в международной практике. В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объём проведенных транзакций своих клиентов», — пояснил Верейкин в беседе с РИА «Новости».

Внедрение единой сети банкоматов, получившей название «белая сеть», значительно улучшит доступность наличных денег для россиян. Банкоматы будут устанавливаться там, где они действительно нужны людям, а не только в прибыльных местах. Клиенты банков, участвующих в этой сети, смогут снимать и вносить наличные без комиссии, что сейчас часто сопряжено с дополнительными расходами. Для банков это также выгодно, так как позволит сократить расходы на обслуживание банкоматов до 30%.

Эксперимент по созданию такой сети уже запущен в Тамбовской области по инициативе местных банков, стремящихся к экономии на инкассации.