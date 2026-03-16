Более трети россиян не создали никаких сбережений за последний год

Свыше 38% россиян в 2025–2026 годах не делали никаких сбережений, показал опрос, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru». По данным издания, 42,8% копят время от времени, и только 19% делают это регулярно. Главная причина отсутствия накоплений — нехватка денег после обязательных расходов (61,9%).

Кроме того, 24% помогают родственникам, а 14,1% не могут удержаться от текущих трат. Позитивная динамика по сравнению с 2024 годом всё же есть: тогда не копили 55,1%, а сейчас — 38,3%. Из тех, кто откладывает, почти 60% направляют на сбережения не более 10 тысяч рублей в месяц.

Основные способы хранения — накопительные счета (54,9%), вклады (35%) и наличные в рублях (34%). Инструменты вроде ИИС и брокерских счетов используют редко. Чаще всего россияне копят не на крупные покупки, а на «подушку безопасности» (63,6%). На втором месте — отпуск и путешествия (30,7%), затем лечение (23,5%), ремонт (18,4%) и недвижимость (14,6%).

