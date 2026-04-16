Рубль дёрнулся после слов Силуанова: рынок испугался раннего возврата бюджетного правила

Рубль в четверг ослаб после заявления главы Минфина Антона Силуанова о том, что правительство может раньше срока вернуться к валютным операциям по бюджетному правилу. Именно на этих словах рынок резко отреагировал ростом юаня к российской валюте.

По данным торгов, за несколько минут курс юаня подскакивал примерно до 11,21 рубля, а позже немного откатился, но остался в плюсе. То есть речь шла не о длительном обвале, а о быстрой и заметной реакции рынка на новый сигнал от Минфина.

Силуанов пояснил, что кабинет министров готов обсудить более быстрое возобновление бюджетного правила. По его словам, властям важно и сохранять понятные принципы для рынка, и одновременно быть гибкими в меняющейся ситуации.

Суть интриги в том, что бюджетное правило сейчас поставлено на паузу: в конце марта Минфин объявил, что операции с валютой и золотом по этому механизму приостановлены до 1 июля 2026 года. Теперь рынок услышал намек, что вернуться к ним могут раньше.

Для рубля это чувствительная тема, потому что при работе бюджетного правила государство в определенных условиях снова выходит на рынок с покупками валюты. В Reuters отмечали, что власти задумались о более раннем возврате к этим операциям на фоне укрепления рубля и более дорогой нефти.

Экономисты уже допускают, что если решение примут в ближайшее время, рубль может уйти от слишком сильного укрепления и вернуться к более слабым уровням. Но пока это именно обсуждение, а не утвержденная мера: окончательного решения правительство еще не объявляло.