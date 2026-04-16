Силуанов: Валютные операции по бюджетному правилу могут вернуться раньше срока

Правительство России рассматривает возможность досрочного возобновления валютных операций в рамках бюджетного правила — раньше июля 2026 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Биржевом форуме Московской биржи, отметив, что действующее решение о приостановке операций может быть пересмотрено.

Силуанов подчеркнул, что текущие ценовые ориентиры на нефть, сформированные после 2020 года, уже не отражают реальную экономическую ситуацию. Он добавил, что при действующей модели государство рискует чрезмерно расходовать резервные средства.

Министр отметил, что обсуждение возможного изменения сроков возобновления операций уже началось и в ближайшее время правительство примет окончательное решение. Согласно действующему постановлению, операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке приостановлены до 1 июля 2026 года, после чего будут определены новые условия расчетов.

«Можно было бы дискуссию возобновить. Правительство определится с этой частью в ближайшее время», —заключил сказал он.

Ранее сообщалось, что Банк России не рассматривает криптовалюту как средство платежа на территории страны. Финансовая система и глобальные рынки быстро меняются, поэтому в перспективе криптовалюты могут приобрести характеристики стабильного и ликвидного инструмента.