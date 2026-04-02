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Опубликовано 2 апреля, 14:09

В Госдуму внесли законопроект о регулировании операций с криптовалютой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skorzewiak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skorzewiak

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами. Инициатива, подготовленная Минфином совместно с Банком России, создаёт в стране понятные и прозрачные правила для работы с криптовалютами, включая запуск организованного биржевого оборота.

Как отметил курирующий реализацию проекта вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, документ направлен на снижение доли анонимных и нелегальных операций, которые злоумышленники часто используют для мошенничества, отмывания денег и ухода от налогов.

«Законопроект создаёт понятные и прозрачные правила для работы с цифровой валютой в России, включая запуск организованного биржевого оборота», — подчеркнул Григоренко.

Сделки с криптовалютами должны будут проходить только через легальных посредников — биржи, брокеров и управляющих компаний, имеющих лицензии и соблюдающих требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

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Банкам запретят переводить средства на иностранные и неофициальные криптобиржи. При этом законные международные сделки (например, продажа криптовалюты за рубеж) остаются в рамках действующего регулирования.

Для неквалифицированных инвесторов, успешно прошедших тестирование, будет доступна покупка наиболее ликвидных криптовалют из перечня ЦБ в пределах установленного лимита. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты без ограничений по объёму. Резиденты обязаны уведомлять ФНС об иностранных операциях с цифровыми валютами. Новые требования планируется ввести с 1 июля 2026 года.

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Ранее сообщалось, что в России прорабатывается возможность разрешить ломбардам принимать криптовалюту в залог. С такой инициативой выступило Национальное объединение ломбардов, и, по имеющимся данным, ЦБ уже предварительно одобрил эту идею. В случае принятия закона рынок ломбардов может вырасти с нынешних 100 миллиардов рублей до триллиона за три года.

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Анастасия Никонорова
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