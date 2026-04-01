Как изменится наша жизнь с 1 апреля 2026: пенсии больше, кредиты жёстче, выгул собак по ГОСТу
Какие законы вступают в силу 1 апреля 2026 года? Индексация пенсий, новые правила кредитования и рассрочки, ужесточение микрозаймов, ГОСТ на хлеб и площадки для выгула собак. Полный обзор — в Life.ru
Индексация пенсий, новые правила для кредитов, вывоз рублей за границу урезали, микрозаймы задавили — все законы с 1 апреля 2026 года. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov, © Gemini Nano Banana
1 апреля 2026 года начинается новый месяц, вступают в силу новые законы. В сегодняшнем материале разберём главные изменения, которые затронут жизни миллионов россиян — от индексации до нового ГОСТа на белый хлеб. Также узнаем, как ужесточаются правила выдачи микрозаймов, а ещё выясним, какие новые правила ввели для рассрочки. Об этом всём и не только — читайте далее!
Индексация социальных пенсий и выплат
Главным изменением является, конечно же, индексация социальных пенсий, которая коснётся порядка 4 млн человек. Так, с 1 апреля 2026 года их повысят на 6,8% — на столько же, на сколько был проиндексирован прожиточный минимум по отношению к его размеру в 2025 году.
Базовый размер социальной пенсии теперь составляет 9424,12 рубля (было 8824,08 рубля). Средний же размер выплаты достигнет 16 590 рублей.
Помимо социальной пенсии, будет проиндексировано и государственное пенсионное обеспечение, которое получают:
- участники Великой Отечественной войны;
- жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда;
- люди, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, и их семьи.
Также индексация коснётся пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет, а также людей, которые в марте получили инвалидность первой группы. Их фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое.
Важно: никуда обращаться за индексацией не нужно — она пройдёт в автоматическом режиме.
Новые правила оценки доходов для кредитов
Получить кредиты с 1 апреля станет немного сложнее. Отныне банки будут учитывать только официальные доходы при выдаче займов.
Если ранее кредитные организации при расчёте долговой нагрузки использовали любые сведения о доходах, в том числе и устные заверения самого клиента, то теперь банки обязаны ориентироваться лишь на данные, полученные через систему «Цифровой профиль» из ФНС и Социального фонда. Поэтому те, кто получает зарплату официально, полностью «в белую», никаких изменений с 1 апреля не заметят. Более того, такая система окажется плюсом, ведь банк не сможет необоснованно занизить их доход из-за отсутствия «белой» справки.
А вот те, кто привык получать «серую» зарплату, столкнутся с большими трудностями, ведь в случае низкого официального дохода банк не сможет выдать кредит вообще либо одобрит сумму намного ниже той, которая необходима клиенту.
Вывоз наличных за границу
Ещё с 1 апреля 2026 года в России вступают в силу и новые правила вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС. Теперь физлицам будет запрещено вывозить сумму, которая превышает 100 000 в долларовом эквиваленте (по официальному курсу ЦБ). При этом для бизнеса, как для ИП, так и для компаний, запрет станет абсолютным: ограничение распространяется на любые объёмы наличных средств. Самозанятых же запрет не коснётся, они проходят как физлица.
Есть одно исключение: валюту можно будет вывезти через международные аэропорты России. Однако для этого потребуется подтвердить операцию — понадобится банковская выписка о снятии денег со счёта физического лица, индивидуального предпринимателя или организации.
Новые правила рассрочки
С 1 апреля 2026 года рассрочки тоже меняются. Так, отныне товар в рассрочку не будет дешевле или дороже, чем если приобрести его за наличные. Цена должна быть одинаковая при любом виде оплаты.
Также с 1 апреля устанавливается максимальный срок действия рассрочки — её не смогут выдать более чем на 6 месяцев. А с 1 апреля 2028 года он сократится до 4 месяцев..
Ужесточение правил выдачи микрозаймов
Помимо более жёсткой оценки доходов при выдаче займов, с 1 апреля сокращается максимальная переплата по ним до 100% (до этого было 130%). Правило затронет только новые потребительские займы сроком до 1 года. То есть теперь переплата с учётом всех процентов, просрочек, пеней и штрафов не сможет составить более 100% от суммы самого займа. К примеру, вы взяли микрозайм в размере 20 тысяч рублей, в таком случае итоговая сумма с учётом всех процентов, пеней и штрафов может составить не более 40 тысяч.
Новый ГОСТ на белый хлеб
На полках магазинов нас тоже ждут изменения. 1 апреля вступил в силу новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Главное изменение — отменена рекомендация продавать хлеб в течение 24 часов после выпечки. Однако на хлебозаводах по‑прежнему нельзя хранить продукцию дольше 10 часов до отправки в магазины. После этого сроки реализации будут определять сами торговые точки, опираясь на данные от производителей.
Ещё одно важное смягчение касается внешнего вида и веса: теперь можно выпускать подовый хлеб овальной формы. Кроме того, минимальный вес буханки снижен с 500 до 350 граммов, но только при согласовании с заказчиком.
Новые правила для выгула собак
А ещё с апреля 2026 года в России появились единые правила для площадок, где можно гулять с собаками. Раньше таких норм не было, а теперь всё чётко прописано в специальном ГОСТе.
Площадки разделили на четыре вида:
- для обычных прогулок;
- для игр и активности;
- для дрессировки — с разными снарядами;
- и даже специальные гигиенические зоны.
В городах, где живёт от 10 до 100 тысяч человек, должны будут сделать хотя бы одну дрессировочную площадку на каждые 10 тысяч жителей. При этом:
- игровая зона должна быть не меньше 200 квадратных метров;
- а дрессировочная — побольше, от 1500 квадратных метров.
И ещё важное правило: все площадки обязательно должны быть огорожены забором высотой не ниже двух метров.
А чтобы было удобно и безопасно, на каждой площадке должны быть:
- мягкое и безопасное покрытие, чтобы собаки не травмировались;
- урны и приспособления для уборки за питомцами;
- таблички или указатели, чтобы сразу понять, где какая зона;
- и всё это должно быть доступно даже для людей с ограниченными возможностями.