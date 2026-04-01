Как изменится наша жизнь с 1 апреля 2026: пенсии больше, кредиты жёстче, выгул собак по ГОСТу Оглавление Индексация социальных пенсий и выплат Новые правила оценки доходов для кредитов Вывоз наличных за границу Новые правила рассрочки Ужесточение правил выдачи микрозаймов Новый ГОСТ на белый хлеб Новые правила для выгула собак Какие законы вступают в силу 1 апреля 2026 года? Индексация пенсий, новые правила кредитования и рассрочки, ужесточение микрозаймов, ГОСТ на хлеб и площадки для выгула собак. Полный обзор — в Life.ru 31 марта, 21:23 Индексация пенсий, новые правила для кредитов, вывоз рублей за границу урезали, микрозаймы задавили — все законы с 1 апреля 2026 года.

1 апреля 2026 года начинается новый месяц, вступают в силу новые законы. В сегодняшнем материале разберём главные изменения, которые затронут жизни миллионов россиян — от индексации до нового ГОСТа на белый хлеб. Также узнаем, как ужесточаются правила выдачи микрозаймов, а ещё выясним, какие новые правила ввели для рассрочки. Об этом всём и не только — читайте далее!

Индексация социальных пенсий и выплат

Главным изменением является, конечно же, индексация социальных пенсий, которая коснётся порядка 4 млн человек. Так, с 1 апреля 2026 года их повысят на 6,8% — на столько же, на сколько был проиндексирован прожиточный минимум по отношению к его размеру в 2025 году.

Базовый размер социальной пенсии теперь составляет 9424,12 рубля (было 8824,08 рубля). Средний же размер выплаты достигнет 16 590 рублей.

Помимо социальной пенсии, будет проиндексировано и государственное пенсионное обеспечение, которое получают:

участники Великой Отечественной войны;

жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда;

люди, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, и их семьи.

Также индексация коснётся пенсионеров, которым в марте исполнилось 80 лет, а также людей, которые в марте получили инвалидность первой группы. Их фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится вдвое.

Важно: никуда обращаться за индексацией не нужно — она пройдёт в автоматическом режиме.

Новые правила оценки доходов для кредитов

Получить кредиты с 1 апреля станет немного сложнее. Отныне банки будут учитывать только официальные доходы при выдаче займов.

Если ранее кредитные организации при расчёте долговой нагрузки использовали любые сведения о доходах, в том числе и устные заверения самого клиента, то теперь банки обязаны ориентироваться лишь на данные, полученные через систему «Цифровой профиль» из ФНС и Социального фонда. Поэтому те, кто получает зарплату официально, полностью «в белую», никаких изменений с 1 апреля не заметят. Более того, такая система окажется плюсом, ведь банк не сможет необоснованно занизить их доход из-за отсутствия «белой» справки.

А вот те, кто привык получать «серую» зарплату, столкнутся с большими трудностями, ведь в случае низкого официального дохода банк не сможет выдать кредит вообще либо одобрит сумму намного ниже той, которая необходима клиенту.

Вывоз наличных за границу

Ещё с 1 апреля 2026 года в России вступают в силу и новые правила вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС. Теперь физлицам будет запрещено вывозить сумму, которая превышает 100 000 в долларовом эквиваленте (по официальному курсу ЦБ). При этом для бизнеса, как для ИП, так и для компаний, запрет станет абсолютным: ограничение распространяется на любые объёмы наличных средств. Самозанятых же запрет не коснётся, они проходят как физлица.

Есть одно исключение: валюту можно будет вывезти через международные аэропорты России. Однако для этого потребуется подтвердить операцию — понадобится банковская выписка о снятии денег со счёта физического лица, индивидуального предпринимателя или организации.

Новые правила рассрочки

С 1 апреля 2026 года рассрочки тоже меняются. Так, отныне товар в рассрочку не будет дешевле или дороже, чем если приобрести его за наличные. Цена должна быть одинаковая при любом виде оплаты.

Также с 1 апреля устанавливается максимальный срок действия рассрочки — её не смогут выдать более чем на 6 месяцев. А с 1 апреля 2028 года он сократится до 4 месяцев..

Ужесточение правил выдачи микрозаймов

Помимо более жёсткой оценки доходов при выдаче займов, с 1 апреля сокращается максимальная переплата по ним до 100% (до этого было 130%). Правило затронет только новые потребительские займы сроком до 1 года. То есть теперь переплата с учётом всех процентов, просрочек, пеней и штрафов не сможет составить более 100% от суммы самого займа. К примеру, вы взяли микрозайм в размере 20 тысяч рублей, в таком случае итоговая сумма с учётом всех процентов, пеней и штрафов может составить не более 40 тысяч.

Новый ГОСТ на белый хлеб

На полках магазинов нас тоже ждут изменения. 1 апреля вступил в силу новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Главное изменение — отменена рекомендация продавать хлеб в течение 24 часов после выпечки. Однако на хлебозаводах по‑прежнему нельзя хранить продукцию дольше 10 часов до отправки в магазины. После этого сроки реализации будут определять сами торговые точки, опираясь на данные от производителей.

Ещё одно важное смягчение касается внешнего вида и веса: теперь можно выпускать подовый хлеб овальной формы. Кроме того, минимальный вес буханки снижен с 500 до 350 граммов, но только при согласовании с заказчиком.

Новые правила для выгула собак

А ещё с апреля 2026 года в России появились единые правила для площадок, где можно гулять с собаками. Раньше таких норм не было, а теперь всё чётко прописано в специальном ГОСТе.

Площадки разделили на четыре вида:

для обычных прогулок;

для игр и активности;

для дрессировки — с разными снарядами;

и даже специальные гигиенические зоны.

В городах, где живёт от 10 до 100 тысяч человек, должны будут сделать хотя бы одну дрессировочную площадку на каждые 10 тысяч жителей. При этом:

игровая зона должна быть не меньше 200 квадратных метров;

а дрессировочная — побольше, от 1500 квадратных метров.

И ещё важное правило: все площадки обязательно должны быть огорожены забором высотой не ниже двух метров.

А чтобы было удобно и безопасно, на каждой площадке должны быть:

мягкое и безопасное покрытие, чтобы собаки не травмировались;

урны и приспособления для уборки за питомцами;

таблички или указатели, чтобы сразу понять, где какая зона;

и всё это должно быть доступно даже для людей с ограниченными возможностями.

