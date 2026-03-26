С 1 апреля получить кредит станет сложнее. О чём говорят новые правила Центробанка С 1 апреля вступают в силу новые правила Центробанка о расчёте показателя долговой нагрузки. Что изменится для заёмщиков, кому теперь откажут в выдаче и снизят сумму кредита? 25 марта, 21:45

Какие правила вступают в силу с 1 апреля

Центробанк с 1 апреля 2026 года вводит новые, существенно ужесточённые правила расчёта показателя долговой нагрузки (ПДН). Они касаются всех заёмщиков — физических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых. Основанием стали Указание Банка России от 19.01.2026 № 7286-У (зарегистрировано Минюстом РФ 26.02.2026 № 85485), которым внесены изменения в ранее действующее Указание Банка России от 16.10.2023 № 6579-У об оценке дохода заёмщика при кредитовании, а также Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», статья 5.1, часть 4. Об этом сообщил управляющий партнёр юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Ключевой принцип новых правил заключается в том, что теперь расчёт ПДН и размера выдаваемого кредита осуществляется только на основании официального, документально подтверждённого дохода.

— Главное изменение заключается в том, что теперь банки обязаны учитывать только официальный доход, подтверждённый через Федеральную налоговую службу, Социальный фонд России и систему «Цифровой профиль». Эпохе, когда заёмщики могли подтверждать свою платёжеспособность выписками по счёту, переводами от физических лиц или справками в свободной форме, приходит конец. Больше не будут учитываться переводы с карты на карту, которые раньше многие банки принимали за дополнительный доход. Исчезает возможность учитывать межбанковские платежи и просто обороты по выписке без подтверждения источника. Нельзя будет «нарисовать» доход, просто показав движение крупных сумм по счёту. Возвраты долгов от друзей и родственников также перестают считаться доходом, — рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков.

Все эти изменения направлены на то, чтобы сделать кредитный рынок более прозрачным и снизить риски как для банков, так и для заёмщиков.

Как новые правила выдачи кредитов отразятся на заёмщиках

По новым правилам откажут в выдаче кредитов или снизят лимиты заёмщикам с серым доходом. Им или просто не одобрят кредит, или выдадут значительно меньшую сумму, чем ожидалось.

— Для ИП или самозанятых с заниженной налоговой базой лимиты сократятся, а возможности крупных кредитов минимальны. Не смогут взять кредиты и люди с множеством скрытых кредитов (или высокой долговой нагрузкой), которые пытались «скрыть» свою реальную ситуацию (например, не раскрывая кредитную историю полностью), — рассказал Юрий Митин.

Он отметил, что у индивидуальных предпринимателей и самозанятых доход определяется строго по налоговой отчётности (декларации, КУДиР). Если реальный доход выше, чем указан в отчётности (например, при занижении ради снижения налогов), то получить крупный кредит или большую сумму будет практически невозможно.

— Что касается заёмщиков с серой зарплатой, то банк не учитывает нелегальные выплаты, поступающие «в конверте». Размер кредита расчётно снижается исходя только из официального поступления. Возникнут сложности и у заёмщиков с нерегулярными поступлениями. Поступления от физических лиц и иные случайные доходы не суммируются при расчёте дохода для ПДН, — добавил Юрий Митин.

Индивидуальные предприниматели, особенно работающие на патентной или упрощённой системе налогообложения, окажутся в сложном положении, поскольку их реальная прибыль часто плохо читается из налоговой отчётности. Самозанятые также попадут в зону риска — хотя их доходы фиксируются в приложении «Мой налог», банки часто считают такой доход нестабильным. Шансы сохранятся только у тех, у кого чистая история с регулярной уплатой налогов. Наёмные сотрудники с серой зарплатой, получающие часть денег «в конверте», столкнутся с тем, что банки увидят только официальную часть дохода, что сделает одобрение ипотеки практически невозможным. Отдельная категория риска — заёмщики без кредитной истории. При отсутствии данных о кредитной истории банк обязан считать долговую нагрузку равной ста процентам, что автоматически ведёт к отказу в выдаче кредита. Так охарактеризовал ситуацию Дмитрий Матюшенков.

— Расчёт платёжеспособности также претерпит изменения. Если банк применяет упрощённую систему оценки, размер кредита автоматически уменьшается на десять процентов. В расчёт берётся минимум из двух показателей — заявленный доход заёмщика или среднедушевой доход по региону согласно данным Росстата. Для примера, предприниматель из Липецка, реально зарабатывающий триста тысяч рублей в месяц, но не способный подтвердить эту сумму через налоговую, столкнётся с тем, что банк возьмёт для расчёта среднедушевой доход по региону, который существенно ниже, и применит десятипроцентный дисконт. Это прямо влияет на максимальную сумму кредита и вероятность одобрения, — отметил Дмитрий Матюшенков.

По его словам, для рынка недвижимости и кредитования в целом новые правила означают охлаждение. Часть ипотечных покупателей, включая предпринимателей и самозанятых, может просто исчезнуть, что приведёт к снижению спроса на жильё. Фактически кредит станет привилегией тех, кто имеет полностью прозрачный и официальный доход.

— Для тех, у кого и так все доходы белые, процесс станет проще — им больше не нужно будет носить справки 2-НДФЛ, поскольку банки получат данные онлайн за минуту. Для остальных возможность подтвердить дополнительный доход, например от сдачи квартиры в аренду, сохранится, но для этого его придётся полностью обелить — оформить самозанятость, платить налоги и предоставлять официальный договор аренды и выписки по спецсчёту, — добавил Дмитрий Матюшенков.

Авторы Нина Важдаева