9 апреля, 17:03

ЦБ заявил, что не рассматривает криптовалюту как средство платежа в РФ

Обложка © Life.ru

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор в настоящее время не рассматривает криптовалюту в качестве средства платежа на территории страны. Об этом он сказал в эфире «Радио РБК».

«Ну, на данном этапе, мне кажется, вот нет смысла фантазировать. Мы такой возможности не усматриваем», — отметил представитель ЦБ.

Чистюхин добавил, что мир меняется быстро, и в будущем криптовалюты могут стать высоколиквидным, маловолатильным инструментом с обеспечительными механизмами, и тогда этот вопрос вновь окажется на повестке дня. Однако сегодня этого нет.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании криптовалютных операций, подготовленный Минфином совместно с ЦБ. Документ устанавливает прозрачные правила работы с цифровыми валютами, включая организованный биржевой оборот. Сделки должны будут проходить только через легальных посредников — лицензированные биржи, брокеров и управляющие компании, соблюдающие требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
