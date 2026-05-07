ЦБ объяснил рост спроса на наличные адаптацией к налоговым изменениям

В марте и апреле среди жителей России вырос спрос на наличные деньги. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном Центробанком.

Регулятор связывает это с несколькими факторами — в частности, с адаптацией граждан к налоговым нововведениям. При этом сберегательная активность населения в целом остаётся высокой, отмечает ЦБ. Однако структура накоплений смещается: люди чаще выбирают накопительные счета, короткие депозиты, ценные бумаги и недвижимость.