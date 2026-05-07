«Импорт задавит всё, казна опустеет»: Почему доллар по 70 рублей лучше, чем по 30

Курс рубля на уровне 70–75 за доллар имеет больше аргументов в свою пользу, чем курс 30–50. Об этом в беседе с Life.ru заявил аналитик Александр Разуваев.

По словам эксперта, Эмираты заглушили скважины и даже при восстановлении дебита прокачивать нефти будут намного меньше. За счёт бюджетного правила и более внимательного контроля со стороны правительства курс 70–75 рублей за доллар является вполне реальной историей. Если бы курс доллара упал до 30 рублей, российский экспорт стал бы нерентабельным. Импорт задавил бы всё, а казна опустела бы, так что 30 рублей — это плохо.

Но на самом деле, с учётом инфляции, сейчас рубль находится примерно на том же уровне, что и в 12-м году. То есть примерно одинаковый объём товаров на доллары вы можете купить и сейчас, и в 12-м. Соответственно, людям я говорю: рублёвые вклады у вас дают 12–13–14% — это в валюте. Нет альтернативы. Александр Разуваев Аналитик

Разуваев призвал не слушать фейки о возможной заморозке вкладов. Низкий курс доллара, по его оценке, ударит по экспорту, производству и бюджету.

«Конечно, экспорт и производство станут хуже и бюджет тоже. Нефть — она от нас не зависит, она на мировом рынке. А ВВП и промышленное производство, конечно, ждёт рецессия», — заключил Разуваев.

Ранее сообщалось, что доллар снижается по отношению к большинству мировых валют и в паре с рублём может опуститься до отметки 50–51 рубля. Одной из причин называется решение Минфина: с 8 мая ведомство возобновляет покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила, однако ежедневный объём в 5,8 млрд рублей оказался ниже ожиданий рынка, что привело к укреплению рубля.